Tabatinga – Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi executado no último domingo (22) na rua Marechal Mallet, no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus). O assassinato mostra a sequência recente de crimes violentos que tem gerado preocupação entre os moradores da cidade.

Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre o que teria motivado a execução. O corpo da vítima foi removido e deverá passar por perícia para auxiliar na identificação oficial.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) vai instaurar inquérito para investigar o caso, esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos.