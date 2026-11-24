Um homem, de 69 anos, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira(23), por estupro e ameaça contra uma adolescente de 14 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus).

De acordo com a delegada Gabryelly Santos, o crime ocorreu no domingo (22), após o suspeito se aproveitar do fato de a vítima estar temporariamente sozinha em casa.

“A adolescente relatou, nesta segunda-feira, à professora, no ambiente escolar, que o suspeito é um parente distante da família e que praticou o ato libidinoso após entrar no imóvel e ameaçá-la”, explicou.

Segundo a autoridade policial, após o relato da adolescente, a equipe pedagógica da instituição de ensino comunicou o fato ao pai da vítima, que imediatamente compareceu à delegacia para registrar a denúncia.

“Após tomarmos conhecimento do caso, encaminhamos a adolescente ao Conselho Tutelar, onde ela recebeu acolhimento e passou por escuta especializada. Posteriormente, também colhemos os termos de declaração das testemunhas e requisitamos os exames periciais, incluindo o de conjunção carnal e de verificação de atos libidinosos”, detalhou a delegada.

Ainda conforme a delegada, enquanto os procedimentos policiais eram realizados, a equipe de investigação deu continuidade às diligências e conseguiu localizar e prender o suspeito no bairro São José, zona urbana do município.

Procedimentos

O indivíduo foi autuado em flagrante por estupro e ameaça e permanecerá à disposição da Justiça.