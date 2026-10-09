Omar reúne apoio de todos os 62 prefeitos do Amazonas e amplia aliança com deputados no segundo turno

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), chega ao segundo turno com o apoio dos prefeitos dos 62 municípios do Estado. No primeiro turno, 55 gestores municipais já estavam ao seu lado. Após a votação de domingo (4), os demais prefeitos também anunciaram adesão à candidatura.

Entre os novos apoios estão o prefeito de Autazes, Thomé Neto; a prefeita de Maués, Macelly Veras; o prefeito de Barcelos, Radinho Alves; o prefeito de Borba, Toco Santana; e o prefeito de Manicoré, Lúcio Flávio.

A aliança também foi ampliada entre os parlamentares. Deputados eleitos por partidos como União Brasil, Avante e Agir, que não integravam a coligação de Omar no primeiro turno, já manifestaram apoio à candidatura.

Para Omar, a união com os prefeitos deve ir além da eleição e servir de base para uma parceria permanente entre o Governo do Estado e os municípios.

“A articulação municipal também tem uma dimensão administrativa. A ideia é aproximar as decisões estaduais das necessidades específicas de cada município, evitando que políticas públicas sejam executadas de maneira uniforme em territórios com realidades distintas”, afirma.

Omar terminou o primeiro turno com 841.846 votos, equivalentes a 40,63% dos votos válidos. O candidato venceu a adversária do segundo turno em 59 dos 62 municípios amazonenses.

Manaus também adere

Na capital, o movimento ganhou força com o apoio do prefeito de Manaus, Renato Júnior (Avante), anunciado na segunda-feira (5). A parceria prevê ações conjuntas entre Estado e Prefeitura em áreas como mobilidade urbana, saúde, educação e geração de empregos.

“Problemas de trânsito interferem no deslocamento da população e no funcionamento da cidade. O que buscamos é ação conjunta por financiamento e soluções estruturais. Eu ganhando a eleição, no dia seguinte, vou encontrar com o prefeito para discutir a mobilidade urbana de Manaus”, disse Omar.

O candidato afirma que sua experiência como governador e senador também será usada para construir projetos conjuntos com as prefeituras e buscar recursos federais para a capital e o interior.

“Minha experiência acumulada como governador e senador me permite conhecer as necessidades do Amazonas e os caminhos para conseguir investimentos tanto para a capital quanto para as cidades do interior, junto ao Governo Federal. Todas as medidas apresentadas durante nossa campanha são propostas possíveis de executar, com uma administração empenhada em solucionar os problemas enfrentados pela população”, declarou.