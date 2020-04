Amazonas soma 1.206 casos confirmados de coronavírus, óbitos são 62

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) registrou mais 156 casos do novo coronavírus (Covid-19) no balanço divulgado neste domingo (12/04), totalizando 1.206 casos no Amazonas, dos quais 813 são de pessoas que estão em isolamento domiciliar. Entre as mortes investigadas, nove foram confirmadas tendo Covid-19 como causa, entre os quais estão dois indígenas dos municípios de São Paulo de Olivença e Tabatinga e um médico de Manaus.

Do total de casos de Covid-19 no Amazonas, 1.053 são na capital e 153 no interior do estado. O maior número de casos está em Manacapuru (87), em seguida Iranduba (13), Itacoatiara (11), Parintins (11), Santo Antônio do Içá (7), São Paulo de Olivença (5), Tabatinga (4), Anori (3), Tonantins (3), Careiro da Várzea (2) e Presidente Figueiredo (2). Cinco municípios têm um caso cada: Boca do Acre, Careiro Castanho, Manicoré, Novo Airão e Tefé.

Isolamento e internação

Atualmente, há 813 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social, o que representa 67,41% do total.

Entre os casos positivos do novo coronavírus, há 193 internados, sendo 111 em leitos clínicos e 82 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública (45) e da rede privada (37).

Há, ainda, outros 406 pacientes suspeitos internados, que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 351 estão em leitos clínicos (100 na rede privada e 251 na rede pública); e 55 estão em UTI (30 na rede privada e 25 na rede pública).

O número de pacientes recuperados, que estão fora do período de transmissão do vírus, subiu para 138.

Óbitos

Mais nove mortes por Covid-19 foram confirmadas pela FVS, totalizando 62 óbitos no Amazonas. Do total confirmado, seis foram de pacientes de Manaus, dos quais quatro estavam em unidades privadas de saúde. Um óbito foi no município de Parintins, uma mulher de 85 anos, que tinha hipertensão e cardiopatia e morreu no dia 6 de abril.

Outros dois pacientes provenientes do interior também tiveram Covid-19 confirmado. Um indígena da etnia Kokama, de 44 anos, que não tinha relato de comorbidade, veio de São Paulo de Olivença para Manaus, onde recebeu assistência mas não resistiu e foi a óbito no dia 9 de abril. Outro indígena com diagnóstico confirmado, de 78 anos e com histórico de hipertensão e cardiopatia, recebeu assistência mas também não resistiu e morreu ontem (11/04).

Em Manaus, os óbitos confirmados foram: de um homem de 64 anos, que era médico, não tinha histórico de comorbidades e foi atendido em uma unidade de saúde privada; quatro homens, de 47, 48 e 71 anos, que também não tinham histórico de comorbidades; um de 83 anos sem histórico de comorbidade e que foi atendido na rede privada; e um homem de 45 anos, com histórico de obesidade e cardiopatia, que também foi atendido em uma unidade da rede privada.

Outros oito óbitos estão em investigação pela FVS-AM.