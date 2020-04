Amazonas tem 3.635 casos confirmados de coronavírus; mais de 2 mil estão em isolamento domicilar

O Amazonas registrou mais 441 casos de Covid-19, neste sábado (25/04), totalizando 3.635 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 32 óbitos pela doença, elevando para 287 o total de mortes.

O boletim aponta que 2.009 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 52 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 1.089 recuperados.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 250 pacientes internados, sendo 126 em leitos clínicos (55 na rede privada e 71 na rede pública) e 124 em UTI (52 na rede privada e 72 na rede pública).

Há ainda outros 822 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 625 estão em leitos clínicos (138 na rede privada e 487 na rede pública) e 197 estão em UTI (88 na rede privada e 109 na rede pública).

Municípios

Dos 3.635 casos confirmados no Amazonas até este sábado (25/04), 2.678 são de Manaus (73,6%) e 957 do interior do estado (26,3%).

Além da capital, 42 municípios já têm casos confirmados: Manacapuru (254); Iranduba (80); Itacoatiara e Parintins com 71 casos cada; Santo Antônio do Içá (61); Tabatinga (54); Maués (41); Coari (36); Carauari (34); São Paulo de Olivença (23); Careiro Castanho (21); Presidente Figueiredo (20); Tefé (19); Anori, Autazes, Benjamin Constant e Lábrea com 18 casos cada; Rio Preto da Eva (17); Amaturá (14); Tonantins (13); Beruri e Maraã com 7 casos cada; Boca do Acre, Careiro da Várzea e Novo Aripuanã com 4 casos cada; Manicoré, Nova Olinda do Norte e Urucará com 3 casos cada; Barcelos, Codajás, Jutaí, Manaquiri, Novo Airão, Silves e Tapauá com 2 casos cada; Anamã, Caapiranga, Canutama, Juruá, Nhamundá, Santa Isabel do Rio Negro e São Sebastião do Uatumã com 1 caso cada.

Óbitos

Entre pacientes da capital, até o momento, há o registro de 233 óbitos confirmados para o novo coronavírus.

Os 17 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento são: Manacapuru (17), Itacoatiara (6), Iranduba (5), Maués (5), Parintins (3), Tabatinga (3), Careiro Castanho (3), Coari (2), Carauari (2), Manicoré (1), Presidente Figueiredo (1), Tefé (1), Rio Preto da Eva (1), Novo Airão (1), Barcelos (1), Beruri (1) e Manaquiri (1); totalizando 54 mortes por Covid-19 entre pacientes do interior.

Outros 50 óbitos notificados seguem em investigação pelo Laboratório Central (Lacen) e 26 foram descartados para o novo coronavírus.

Mais informações podem ser encontradas nos sites www.coronavirus.amazonas.am.gov.br e www.saude.am.gov.br/painel/corona.