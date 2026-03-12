Bastidores da politica: Wilson revela que terá conversas com Tadeu e Cidade para definir apoios na eleição

O governador Wilson Lima (União Brasil) deu posse na Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), para um segundo mandato, ao Defensor-Geral Rafael Barbosa, nesta quarta-feira (11/3), e revelou que ainda não tomou uma decisão sobre o eventual apoio dele e do grupo político que ele dirige a um nome que vá disputar o Governo do Estado em outubro.

Wilson segue com a postura, anunciada no último dia 2 de março, de que vai cumprir o mandato até o fim, em 4 de janeiro do próximo ano, e acrescentou que um eventual apoio dele passará por conversas com o grupo nas próximas semanas.