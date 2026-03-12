Pesquisa Direto ao Ponto: Salazar e Roberto Cidade lideram corrida por vaga na Câmara Federal

Instituto Direto ao Ponto divulgou, nesta quarta-feira (11/3), uma nova parte da pesquisa de intenção de votos, realizada entre 27 de fevereiro e 3 de março, ouvindo 1,2 mil pessoas em Manaus e em 14 municípios do interior. Dessa vez foram reveladas as intenções de votos para os postos de deputado federal e deputado estadual.

Na pesquisa estimulada, o vereador Sargento Salazar (PL) lidera as intenções de votos para deputado federal, com 13% de citações, seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade (União Brasil), e pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania), ambos com 8% das intenções de votos.

Dois políticos da “velha guarda” que há muito tempo estão afastados dos parlamentos aparecem também com boa intenção de votos: o ex-prefeito e ex-senador Alfredo Nascimento (PL), que obteve 6% das intenções de votos, um ponto percentual acima do também ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Neto (MDB).

Como pontuaram os atuais deputados que vão em busca da reeleição:

Amom Mandel (Cidadania): 8%;

Adail Filho (MDB): 5%;

Átila Lins (PSD): 4%;

Fausto Jr. (União Brasil): 4%;

Silas Câmara (Republicanos): 3%;

Saullo Vianna (MDB): 2%

Sidney Leite (PSD): 2%

A pesquisa Direto ao Ponto também aferiu a intenção de votos de candidatos que nunca obtiveram um mandato eletivo, mas ganharam relevância na política amazonense nos últimos anos. É o caso do Coronel Menezes (PP), que obteve 5% das intenções, e do ainda secretário municipal de Habitação de Manaus, Jesus Alves (MDB), com 3%.

Em outra ponta, a pesquisa mostrou que políticos que já tiveram mandatos eletivos por várias vezes estão abaixo do potencial que registraram em outras eleições. Pauderney Avelino (União Brasil), com sete mandatos de deputado federal (o último como suplente de Saullo Vianna); o vereador de Manaus José Ricardo Wendling (PT), recordista de votos na eleição para deputado federal em 2018; e o quatro vezes prefeito de Parintins Bi Garcia (PSD) ficaram todos com 2% das intenções de votos.

Os favoritos para deputado estadual

A pesquisa Direto ao Ponto também divulgou hoje a parte do trabalho que aferiu o potencial de votos de possíveis candidatos a deputado estadual. Nesse recorte, a pesquisa foi do tipo “espontânea”, quando o entrevistado responde o nome que lhe vem à cabeça.

Como tradicionalmente poucos eleitores lembram quem são os políticos e quais cargos ocupam, o índice de intenção de votos nesse recorte da pesquisa é baixo e quase sempre dividido em blocos. No bloco dos que obtiveram 0,4% das intenções de votos, apareceram oito pré-candidatos: os deputados estaduais Carlinhos Bessa (PV), Cristiano D’Angelo (MDB), Comandante Dan (Podemos), Débora Menezes (PL), Mário César Filho (UB) e Wilker Barreto (Mobiliza). Inseriram neste bolo, também, o pai do presidente da Aleam, o empresário Robertão Cidade (UB) e o ex-prefeito de Novo Airão Frederico Júnior (UB).

Um segundo bloco, com sete nomes, registrou 0,3% das intenções de votos. São eles:

Adjuto Afonso (UB), deputado estadual;

Daniel Almeida (Avante), deputado estadual.

David Reis (Avante), presidente da Câmara Municipal de Manaus;

David Bemerguy, ex-prefeito de Benjamin Constant, no Alto Solimões;

Elan Alencar (DC), vereador em Manaus;

João Luiz (Republicanos), vereador em Manaus;

Thiago Abrahim (UB), deputado estadual.

Chama atenção dos especialistas em pesquisa, que, neste recorte, 79% dos entrevistados disseram não saber ou optaram por não responder, ao passo que 10,8% citaram o nome de políticos que sequer vão disputar a eleição ou estarão na briga por outros cargos.