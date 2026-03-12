Padrasto é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada de 10 anos em Manaus

Um homem de 43 anos foi preso, nesta terça-feira (10/03), suspeito de estuprar e engravidar a enteada, de 10 anos. A prisão ocorreu no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a delegada Mayara Magna, as investigações tiveram início no dia 5 de março deste ano. Na ocasião, uma professora da escola onde a criança estuda percebeu que ela apresentava sintomas incomuns.

“Diante da desconfiança de que a vítima poderia estar sendo abusada sexualmente, a unidade de ensino acionou o Conselho Tutelar. A conselheira tutelar conduziu a vítima e a mãe dela até a Depca, onde o caso passou a ser investigado”, contou a delegada.

Segundo ela, durante as investigações, foram ouvidas a conselheira tutelar, a mãe da vítima e a própria criança. Em depoimento, todas relataram que o padrasto da menina a estuprava quando a mãe saía de casa, situação que teria resultado na gravidez da vítima.

“O suspeito já possui passagens pela polícia e registros de boletins de ocorrência na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), por agressões contra a mãe da criança”, disse a delegada.

Conforme a delegada, a equipe de investigação agiu rapidamente e conseguiu efetuar a prisão do suspeito na data de ontem. A ação reforça o trabalho da Depca no combate a crimes contra crianças e adolescentes.

“Em menos de dois dias, quatro suspeitos de abuso sexual foram presos em ações conduzidas pela especializada. Aproveito a oportunidade para destacar e parabenizar o trabalho da equipe envolvida nas investigações”, citou a delegada.

A delegada destacou que, diante da gravidade do caso, a vítima está recebendo acompanhamento médico e psicológico.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.