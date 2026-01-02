Briga em bar termina com homem morto com 20 facadas em Presidente Figueiredo; veja vídeo

Uma briga em um bar terminou com Michel Tamborini da Silva, de 34 anos, assassinado com cerca de 20 facadas, nesta quinta-feira (01/01), na comunidade Nova Jerusalém, no Km 179 da BR-174, em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas.

O suspeito foi apontado pela população sendo um homem, de 25 anos, conhecido como ‘Brancão’, que fugiu após o crime.

Vídeo;

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento em que Michel aparece bebendo com amigos. Minutos depois, o suspeito se aproxima pelas costas da vítima e começa a desferir as facadas.

Uma mulher ainda tenta segurar ‘Brancão’ pela camisa para tentar impedir o crime, mas sem sucesso. Michel ainda tentou correr, mas foi alcançado e golpeado até a morte.

O suspeito fugiu e até o momento ainda não foi localizado.

*Com informações Onda Digital