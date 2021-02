Câmara de vereadores de Uarini realiza primeira sessão legislativa

O recesso parlamentar na Câmara Municipal de Uarini chegou ao fim. Os vereadores se reuniram no plenário da Câmara na sexta-feira (05), para a primeira sessão ordinária do ano legislativo de 2021.

A sessão abriu os trabalhos legislativos do 1° Biênio da 10° Legislatura. A presidenta da Câmara, Vereadora Juci Paula (Enf: Paulinha), deu início aos trabalhos dando às boas-vindas aos parlamentares e autoridades presentes e na sequência, a mesma fez a leitura do Salmo 121. Em seguida, o Vereador Raimundo Cunha fez uma oração, rogando ao Senhor para que o andamento do trabalhos fossem bem conduzidos.

As pautas do dia foram o recebimento e condução das vacinas contra o Coronavírus, a indicação do vereador Edvilson Lopes (Soló), como líder do governo na Câmara o fechando a ordem do dia, foram votadas e aprovadas as quatro Comissões Permanentes da Casa e o Projeto de Lei N° 001/2021, que autorizou a Prefeitura de Uarini a firmar convênios com órgãos da União, do estado e entidades não Governamentais. No plenário estiveram presentes os parlamentares Juci Paula(Enf: Paulinha), vereador Ary Martins, vereador Augusto Cordeiro, vereadora Yonara Beserra, vereador Rômulo Capote, vereador Michel Maia, vereador Edivilson Lopes e o vereador Raimundo Cunha.

Representando o poder executivo, estiveram presentes o prefeito em exercício Hudson Frazão, o Secretário de governo, Jocimar Inuma, o controlador geral do município, Dr. Jan Queiroz, o procurador do município, Dr. Klaus, o secretário de produção e abastecimento, Jarbas Caldas, o secretário de meio ambiente, Valdir Pereira e o secretário de administração Francisco Reinaldo.

O Prefeito em exercício, Sr. Hudson Frazão desejou boa sorte a todos os vereadores e colocou-se à disposição do Poder legislativo para juntos fazerem uma administração transparente e que possa atender as necessidades da população.

Finalizando a sessão, a presidenta da casa, vereadora Juci Paula disse estar otimista quanto o andamento dos trabalhos neste semestre. “Estamos empenhados em trabalhar e fazer o que for preciso para aprovarmos tudo aquilo que for de encontro ao interesse da população”, enfatizou.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação