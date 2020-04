Chega a 1.719 casos confirmados de coronavírus no Amazonas

Sobe para 1.719 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. O estado teve 165 novos pacientes em 24h. Os dados foram atualizados pelo Governo em coletiva online na tarde desta quinta-feira (16).

Do total de casos, 1.459 são em Manaus e 260 são em 21 municípios do interior do Amazonas. Além disso, há 124 óbitos, sendo seis em Manacapuru, três em Iranduba, três em Parintins e um óbito em Careiro Castanho, Carauari, Tefé, Novo Airão e Manicoré, cada. O restante são todos da capital.

Ainda há 1.220 pacientes em isolamento domiciliar e 221 já saíram do período de quarentena. O estado também teve 160 óbitos notificados, 124 confirmados, 19 descartados e 31 em investigação.

688 pacientes estão internados, 154 estão confirmados para coronavírus, com 70 em leitos clínicos e 84 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros 534 estão internados com suspeita do vírus, sendo 410 em leitos clínicos e 124 em UTI.