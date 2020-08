Cursos on-line para atender produtor rural durante pandemia são lançados

Neste sábado (1º/08), o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), lançou em Tefé, o Canal Produzir Amazonas, com cursos livres 100% on-line, disponibilizando videoaulas de curta e/ou longa duração com temas diversos voltados para o setor agropecuário.

O objetivo do programa é oferecer assistência técnica aos produtores rurais e conteúdos para atrair novos investidores para o setor primário do Amazonas. Os conteúdos do Canal Produzir Amazonas serão disponibilizados por meio de link no Youtube do Sistema Sepror e compartilhado no site e redes sociais da secretaria.

“Com a pandemia do coronavírus, que prejudicou o andamento das capacitações presenciais e as telepresenciais realizadas por este órgão, e levando em consideração a tendência crescente no cenário de videoaulas, lives, videoconferências, cursos livres a distância e 100% on-line, a Sepror encontrou uma forma de minimizar os impactos causados pela pandemia, disponibilizando este canal”, informou o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.

Canal Produzir Amazonas

Serão cinco cursos de temáticas diversas voltados para o setor agropecuário, sendo cada curso com quatro módulos, todos ministrados por técnicos do Sistema Sepror, composto pela secretaria e suas vinculadas, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Os temas dos cinco cursos são: “Empreender na piscicultura”, “Curso básico para pecuária de corte sustentável”, “Curso básico para pecuária de leite”, “Planejando iniciar uma fruticultura” e “Iniciando na produção de hortaliças”. Os tópicos que serão abordados no primeiro curso serão os aspectos econômicos na piscicultura, os aspectos técnicos, preparo do viveiro e procedimentos básicos para a produção aquícola e qualidade da água.

“São quatro vídeos que demonstram as principais atividades relacionadas à piscicultura para quem quer empreender, lembrando a importância de que o piscicultor estar inteiramente capacitado para realizar suas atividades, sendo necessário também que busque uma assistência técnica, uma orientação de um profissional para que possa fazer os devidos acompanhamentos”, lembrou Leocy Cutrim, secretário executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror.

Para o próximo mês, está sendo produzida a segunda videoaula, com o tema voltado para a pecuária de corte.

Para ter acesso aos cursos, basta acessar o site da Sepror, no endereço www.sepror.am.gov.br, ou a página do Sistema Sepror no Youtube: https://www.youtube. com/watch?v=R3J2Ahl44ks& feature=youtu.be/.