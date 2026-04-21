Defesa Civil projeta que estiagem de 2026 se aproxime da marca de 2023

O coronel Francisco Máximo, secretário da Defesa Civil do Amazonas, afirmou que há a possibilidade da estiagem prevista para o segundo semestre de 2026 se assemelhar “muito ao ano de 2023”, quando o rio Negro atingiu níveis historicamente baixos pela primeira vez, chegando a 12,70 metros em Manaus, o menor nível até então.

Embora ainda não haja números absolutos, apenas previsões, o secretário informou também que existem grandes chances da estiagem de 2027 se aproximar da de 2024, a pior seca da história do Amazonas. A fala ocorreu na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM), onde o coronel Máximo apontou o cenário a empresários para que se preparassem para a estiagem.

“A nossa vinda aqui é hoje é para trazer mensagens e difusões de informações que possam trazer a preparação adequada para o enfrentamento de um possível cenário de estiagem. Esses prognósticos eles se assemelham, chegariam perto das vazantes históricas que a gente teve. Se tivermos que fazer uma analogia, eu diria que o ano de 2026 se assemelha a 2023, e que 2027 pode ser semelhante a 2024”, disse.

Em sua apresentação, o secretário relembrou outra preocupação: o fenômeno meteorológico El Niño, que provoca secas no norte do Brasil e chuvas excessivas na parte sul do país. Essas preocupações se traduzem no baixo índice de chuvas nas regiões das cabeceiras dos rios, levando ao prognóstico de uma estiagem forte para o segundo semestre.

“A gente observa que abril, maio, junho, o El Niño está efetivamente ganhando tendência de predominância. Portanto, nos trimestres à frente, está claramente mostrando que ele vai se consolidar e vai permanecer. A intensidade desse El Niño a gente ainda não consegue mensurar, mas há estudos mostram até a possibilidade de um superaquecimento”, alertou.

Na última sexta-feira (17), o Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (CIEX) divulgou uma nota apontando que há 90% de chance de o El Niño estar ativo entre agosto e outubro, além de haver uma probabilidade de 50% de ser um fenômeno intenso.

Planejamento

O diretor-presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, ressaltou que o período da estiagem é extremamente grave para o comércio pelo aumento dos custos, demora no recebimento de mercadorias e aumento do prejuízo para o setor.

“O comércio recolhe impostos antes de botar a mão na mercadoria e antes de vende-la. Então, eu preciso desse depoimento técnico-científico alertando essa possibilidade de estiagem e, acima de tudo, me permitindo que eu tenha um respaldo para convocar todos os empresários do nosso segmento para programar e planejar as usas compras para não cair no fosso da estiagem”, ressaltou.

Com as informações apresentadas pela Defesa Civil, o presidente da Fecomércio afirmou que os empresários do ramo precisarão organizar e planejar suas compras com antecedência. Ele lembra que, na última edição da estiagem, mercadorias que normalmente levavam 30 a 35 dias para chegar passaram a demorar 150 dias.

Presente na reunião, o deputado federal João Carlos (Republicanos) frisou que a questão da estiagem não afetava apenas a economia, mas principalmente a população que vive do comércio e acaba impactada pela seca dos rios. Com as informações apresentadas pela Defesa Civil, o parlamentar afirmou que é possível direcionar melhor as ações dos governos federal, estadual e municipal diante do prognóstico da seca.

“Nós saímos daqui dessa reunião hoje muito comprometidos em agirmos sobre isso. Vamos levar essas pautas, inclusive, ao Congresso. Nós temos que discutir com os demais parlamentares, com a bancada federal. Temos que agir com muita responsabilidade, porque o nosso estado exige isso”, completou.

*Com informações Acritica