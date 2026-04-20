Educação em foco: Tefé fortalece gestão escolar com formação estratégica para diretores e pedagogos

A busca por uma educação mais inclusiva, participativa e eficiente ganhou destaque em Tefé, no Amazonas, com a realização de uma importante formação promovida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), por meio da Coordenação de Educação Infantil, em parceria com a UEA.O evento reuniu diretores e pedagogos da rede municipal em torno da temática “Gestão Democrática e Participativa na Formação de Diretores e Pedagogos: Estratégias, Habilidades e Competências”.

A iniciativa teve como principal objetivo ampliar o repertório técnico e pedagógico dos profissionais que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, reforçando a importância de uma gestão escolar baseada no diálogo, na inclusão e na construção coletiva.

Durante a formação, foram discutidas práticas e estratégias voltadas ao fortalecimento de uma gestão democrática, que valorize a escuta ativa, a participação da comunidade escolar e o desenvolvimento de competências essenciais para o ambiente educacional contemporâneo. A proposta também enfatizou o papel dos gestores como agentes transformadores dentro das escolas.

A ação reafirma o compromisso da rede municipal de ensino de Tefé com a qualificação contínua de seus profissionais, entendendo que o fortalecimento da gestão escolar é um dos pilares fundamentais para garantir uma educação pública de qualidade, mais humana e alinhada às necessidades da sociedade.