Inauguração da Orla de Tefé marca avanço na infraestrutura, lazer e potencial turístico da cidade

A Prefeitura de Tefé realizou a inauguração da 1ª etapa da Orla Municipal, um importante marco para o desenvolvimento urbano da cidade e para a qualidade de vida da população. O novo espaço foi planejado para promover lazer, convivência e valorização do município, fortalecendo também o potencial turístico da região.

A solenidade contou com a presença de importantes lideranças políticas, com destaque para os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, que têm contribuído de forma significativa para o avanço de obras estruturantes no estado.

Também estiveram presentes os deputados Saullo Vianna, Wilker Barreto e Sidney Leite, reforçando a união de esforços em prol do desenvolvimento de Tefé.

Durante o evento, foi ressaltada a importância da parceria entre os poderes municipal, estadual e federal para a concretização de projetos que impactam diretamente a vida da população. A entrega desta primeira etapa representa não apenas um avanço na infraestrutura urbana, mas também um compromisso com o futuro da cidade.

Durante seu pronunciamento, o prefeito Nicson destacou a importância da obra para o município:

“Hoje estamos entregando mais do que uma obra, estamos entregando um espaço de convivência, de lazer e de orgulho para o povo de Tefé. Esse é só o começo de um grande projeto que vai transformar ainda mais a nossa cidade.”

A Prefeitura segue trabalhando para dar continuidade às próximas etapas da obra, consolidando a Orla de Tefé como um dos principais pontos de encontro, lazer e valorização cultural do município.