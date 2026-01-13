Detentos fingem passar mal para buscar drogas em hospital do Amazonas

Alguns detentos do 37º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, são suspeitos de integrar um esquema de tráfico de drogas que utilizava atendimentos no hospital como forma de burlar a vigilância e levar drogas para dentro da delegacia.

Segundo as investigações, os presos simulavam mal-estar para justificar a saída da unidade e serem levados a um hospital do município, onde recolhiam entorpecentes que eram escondidos no local por outras pessoas.

Os planos eram definidos nos dias de visita, quando eram combinados datas e horários para que as drogas fossem deixadas no banheiro da unidade de saúde.

Ao chegarem ao hospital, os detentos alegavam náuseas e solicitavam acesso ao banheiro. Enquanto os policiais aguardavam do lado de fora, os suspeitos recolhiam os entorpecentes.

A farsa foi descoberta após militares perceberem o comportamento nervoso de alguns presos durante o retorno à delegacia. Após revista pessoal, as drogas foram localizadas. Um dos suspeitos foi preso.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que as investigações estão em andamento para descobrir a origem da droga e outros envolvidos no crime. Mais informações não podem ser repassadas, a fim de não comprometer os trabalhos policiais.