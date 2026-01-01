Dois detentos usam ‘teresa’ para fugir de presídio em Parintins

Dois detentos, identificados como Wellington Matheus Alves Pinto, de 25 anos, e Felipe dos Santos Azevedo, de 23 anos, improvisaram cordas feitas com lençóis e roupas, método conhecido como “teresa”, para fugir do presídio, na madrugada desta segunda-feira (29/12), no município de Parintins, no interior do Amazonas.

Um dos fugitivos é do Pará e estava aguardando transferência para uma unidade prisional adequada.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas e as buscas pelos detentos continuam.

Qualquer informação sobre o paradeiro deles pode ser repassada aos números:

(92) 98440-2691, disque-denúncia de Parintins;

197 e (92) 3667-7575, da PC-AM;

ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.