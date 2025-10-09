Dois homens são presos após denúncia de pista clandestina de avião para o tráfico em Tefé, no AM

J. S F, de 31 anos e I. S. S de 38 anos foram presos na manhã desta quarta-feira (8), por porte irregular de arma de fogo, no Ramal da Ponte de Ferro zona rural de Tefé (a 523 quilômetros a oeste de Manaus). Policiais miltares foram acionados para o local após denúncia que havia de pista clandestina para pouso de aeronaves para o tráfico internacional de drogas no local.

De acordo com as informações da equipe que atendeu a ocorrência, o acionamento ocorreu por meio da central de operações onde no Ramal da ponte de Ferro teria uma pista clandestina sendo utilizada para o pouso de aeronave utilizada para o transporte de drogas. Ao chegar no local onde seria a pista de pouso foi feito o contato com os suspeitos.

Os homens estavam em posse de duas armas de fogo e não apresentaram documentação necessária para o porte. Os policiais apreenderam 01 celular, 02 armas de fogo (espingarda), noventa e um reias e 15 munições intactas.

Os suspeitos foram presos e encaminhados ao 5° DRPCT.