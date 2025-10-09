VÍDEO: ataque de piratas à balsas de combustíveis termina em incêndio no Amazonas

Um incêndio de grandes proporções consumiu ao menos três balsas na manhã desta quinta-feira (9), no Rio Amazonas, próximo à Comunidade Costa do Jatuarana, zona rural de Manaus. Duas das embarcações atingidas estavam carregadas com cerca de 700 mil litros de combustível (500 mil de gasolina e 200 mil de diesel).

Informações preliminares apontam que o incêndio começou durante uma ação criminosa de piratas do rio. O grupo interceptou as balsas de combustível, rendeu os tripulantes e os trancou em um camarote enquanto tentava transferir a carga para uma terceira embarcação.

Contudo, durante o transbordo do combustível, o incêndio começou, forçando os criminosos a fugir. Ao perceberem o fogo, os tripulantes conseguiram arrombar a porta do camarote, se libertar e liberar o empurrador principal, usando-o para escapar das chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado e está no local enfrentando o fogo. Devido à imensa quantidade de combustível a bordo, a situação é de alto risco.

Os bombeiros estimam que a carga pode ocasionar uma mega explosão com potencial destrutivo de até 200 metros de alcance ao redor, tornando o trabalho de combate às chamas extremamente perigoso.

A prioridade é isolar a área e resfriar as embarcações para evitar a tragédia. O tráfego fluvial no trecho está comprometido.

