Tefé recebe neste final de semana a 21ª Feira do Pirarucu de Manejo Sustentável

Nos dias 11 e 12 de outubro, no Mirante das Mangueiras, em Tefé (AM), acontecerá a 21ª Feira do Pirarucu de Manejo Sustentável, um dos eventos mais tradicionais da região e um símbolo da união entre conservação ambiental e geração de renda para comunidades ribeirinhas do Médio Solimões.

A feira marca a temporada de comercialização de peixes manejados, que neste ano também passou pelo Quilombo São Francisco do Bauana e por Alvarães, fortalecendo a economia local e promovendo o consumo consciente de produtos da sociobiodiversidade amazônica.

Durante o evento, o público poderá comprar pirarucus manejados legalmente, com documentação emitida no momento da venda, garantindo que o pescado possa ser transportado de forma regular para qualquer parte do Brasil. Além dos peixes inteiros, haverá cortes e filés disponíveis em barracas organizadas pelos próprios manejadores.

A feira é promovida pelo Acordo de Pesca Jurupari Grande, formado por moradores das comunidades Boca do Jurupari e Novo Tapiira, localizadas no entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, e representa um momento de celebração, um espaço de encontro entre comunidades, consumidores e instituições parceiras. “A feira, assim como o manejo, é uma festa. É quando mostramos o resultado do nosso trabalho e vemos o reconhecimento da sociedade”, resume o manejador Fortunato de Andrade.

Para Ana Cláudia, coordenadora do Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá, as feiras têm um papel essencial no fortalecimento das cadeias sustentáveis e na valorização da pesca legalizada.

“A forma mais inteligente de combater o ilegal é oferecer o produto legal para a população”, explica. “As feiras mostram essa acessibilidade e trazem preços justos, adequados à realidade de cada município. Em Tefé, por exemplo, o preço e o volume maior de pescado refletem o perfil econômico local e a capacidade de oferta das comunidades. Depois de dois anos em que o grupo do Jurupari enfrentou dificuldades para pescar a quantidade planejada, conseguir retomar a produção e avançar também na pesca do tambaqui representa um grande passo para a geração de renda e o fortalecimento do grupo”, destaca.

O manejo do pirarucu é uma estratégia que une conhecimento tradicional e ciência para garantir o uso sustentável da espécie, que já esteve ameaçada pela pesca predatória. Desde o final dos anos 1990, o Instituto Mamirauá atua na região com assessoria técnica, capacitações e acompanhamento das comunidades, contribuindo para que o manejo se consolidasse como referência nacional e internacional em conservação participativa.

A Feira do Pirarucu de Manejo Sustentável de Tefé conta com a assessoria técnica do Instituto Mamirauá e o apoio de diversas instituições parceiras, entre elas a Prefeitura Municipal de Tefé (por meio das secretarias de Produção, Meio Ambiente, Turismo e Comunicação, além do IMTRANS e da Guarda Civil), a SEMA/DEMUC, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), o SEBRAE, o IDAM, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), a Colônia de Pescadores Z-4 e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (ADAF).

Sobre o Instituto Mamirauá

O Instituto Mamirauá é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que atua no desenvolvimento de pesquisas e ações voltadas à conservação da biodiversidade e à melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais amazônicas.

*Com informações Cultura Amazonica