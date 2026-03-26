Dois homens são presos por estupro de crianças em Tabatinga

Dois homens, de 25 e 57 anos, foram presos suspeitos de estupro de vulnerável contra a prima e a sobrinha, ambas de 9 anos, respectivamente, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) na última terça-feira.

Segundo o delegado Igor Nunes, o homem de 25 anos abusou sexualmente da prima de 9 anos em novembro de 2025. A mãe da criança denunciou o primo.

“Segundo consta nos autos do processo, o homem conduziu à força a vítima para um cômodo da residência para consumar o abuso sexual. A vítima relatou, em escuta especializada, que o homem já havia praticado o crime no ano anterior. Ele ainda chegou a ameaçá-la e oferecer dinheiro para que a criança não contasse a ninguém”, disse Igor Nunes.

O delegado disse que o suspeito de 57 anos tocou nas partes íntimas da sobrinha, de 9 anos, e ofereceu R$ 2 para que ela o acompanhasse em um hotel.

“Em novembro de 2025, a genitora da vítima realizou a denúncia após a filha dela relatar o crime. A criança relatou que foi a terceira vez que o agressor a tocou, mas que não se recordava com clareza das ocasiões anteriores”, informou Igor Nunes.

Estupro de vulnerável é crime hediondo, o suspeito é submetido à audiência de custódia, mas a tendência é que permaneça preso preventivamente.