Perseguição de lancha termina com apreensão de drogas e prejuízo de R$ 15,9 milhões a criminosos no Amazonas

Uma operação integrada resultou na apreensão de quase 800 quilos de maconha tipo skunk e na prisão de três homens na noite de terça-feira (24), nas proximidades da comunidade de Paricatuba, em Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus.A ação foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas, por meio da Companhia de Operações Especiais, com apoio de forças nacionais e internacionais de combate ao crime organizado. A operação começou após denúncia anônima e informações de inteligência sobre uma embarcação que estaria transportando drogas na região.

Por volta das 22h, os policiais localizaram a lancha suspeita. Durante a abordagem, os ocupantes tentaram fugir, mas acabaram colidindo em uma área de areia com pedras, sendo arremessados para fora da embarcação.Os três suspeitos, de 27, 42 e 58 anos, foram socorridos e levados a um hospital em Manaus. Após atendimento médico, eles foram presos e encaminhados à Polícia Federal.Na embarcação, os agentes encontraram 793,6 quilos de skunk, além de celulares, dinheiro em espécie, um motor de popa e uma antena de internet via satélite. O prejuízo estimado ao crime organizado chega a R$ 15,9 milhões.