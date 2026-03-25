Lideranças da zona leste de Manaus lotam quadra da Grande Família e anunciam apoio a Omar Aziz

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, participou na noite desta terça-feira (24) de um grande ato político que reuniu lideranças da capital e do interior e lotou a quadra da escola de samba A Grande Família, na zona leste de Manaus. O evento contou com a presença dos vereadores de Manaus – Dione Carvalho, Ivo Neto, Eurico Tavares e Jaildo Oliveira- além da delegada Débora Mafra, do deputado estadual Rozenha e do deputado federal Sidney Leite.

Durante o discurso, Omar Aziz criticou as promessas vazias que já começaram circular nesta pré-campanha e destacou sua experiência na vida pública como diferencial.

“A gente está cansado de ouvir balela. Todo mundo diz que vai resolver tudo, mas nem todo mundo tem experiência e o tempo de serviço que eu tenho. É fácil falar, difícil é ter aprendido para fazer melhor”, afirmou.

O senador também reforçou o compromisso com uma agenda voltada às pessoas, destacando áreas como segurança, saúde, educação e desenvolvimento social.

“Nós vamos fazer uma grande revolução nesse estado. Não é só na segurança, na saúde, na educação ou no setor primário. É cuidando das pessoas, tendo empatia, ouvindo e estando junto de quem mais precisa”, completou.

Omar também relembrou ações de sua gestão como governador, especialmente na área da educação. “Aonde eu vou, encontro marcas do nosso governo. Aqui na zona leste, por exemplo, fizemos escolas de tempo integral. Quem tem dinheiro pode pagar reforço para o filho, mas o pobre muitas vezes não tem. O Estado precisa garantir um professor particular para ajudar no desenvolvimento dos alunos”, destacou.

Desde que anunciou a pré-candidatura, Omar tem recebido a adesão de lideranças de bairro, vereadores, deputados e prefeitos do interior do Amazonas.