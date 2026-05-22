Rio Negro atinge cota de inundação em Manaus e entra oficialmente em período de cheia

nível do rio Negro em Manaus atingiu 27,52 metros nesta quinta-feira (21), ultrapassando a cota oficial de inundação, que é de 27,50 metros. A marca foi registrada nos dados mais recente do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e coloca a capital amazonense oficialmente em estado de cheia.

Na véspera, o SGB havia divulgado que o rio estava em 27,46 m, já se aproximando do limite. A nova medição confirmou a ultrapassagem da cota, que representa o momento a partir do qual as águas começam a afetar áreas ribeirinhas e bairros historicamente vulneráveis.

Tendência de elevação nas próximas semanas

De acordo com o SGB, a tendência é de elevação gradual nas próximas semanas, dentro do ciclo sazonal das cheias amazônicas. As projeções indicam que o nível pode alcançar cerca de 28,30 metros entre junho e julho, com possibilidade de variar entre 27,55 m e 29,07 m. Isso significa que há 92% de probabilidade de o rio Negro permanecer acima da cota de inundação neste ciclo.

O SGB já havia confirmado previsões indicando alto risco de inundação para Manaus, com o avanço natural do “pulso de cheia” amazônico e os solos já saturados pelas chuvas consistentes registradas nas últimas semanas ao longo de toda a bacia.

O avanço da cheia já preocupa moradores de áreas ribeirinhas e bairros historicamente afetados, como Educandos, São Raimundo e Glória. A Defesa Civil acompanha a situação e deve intensificar medidas de prevenção e apoio às famílias que vivem em áreas de risco.

Situação de outros rios

Outros rios da região também apresentam níveis elevados. O rio Solimões, em Manacapuru, já ultrapassou a cota de inundação, registrando 18,32 m (cota de inundação severa é de 19,60 m). O rio Amazonas, em Itacoatiara, está em 13,41 m, próximo da cota de alerta de 13,50 m. Já o rio Madeira, em Porto Velho, registra 12,90 m, abaixo da cota de alerta de 15,00 m, com tendência de recessão lenta.

O SGB informou que o pico definitivo da enchente na calha principal do rio Amazonas está previsto para ocorrer nos meses de junho e julho. O órgão permanece monitorando a bacia de forma contínua para subsidiar as ações de prevenção e resposta a eventos críticos.