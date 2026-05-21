Veja os prints das ameaças de morte enviadas ao deputado Fausto Jr. e familiares

O deputado federal Fausto Souza Jr. (União Brasil) acionou a Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (20) após receber mensagens com graves ameaças contra ele e familiares.

Em publicação no Instagram, o parlamentar expôs parte das mensagens recebidas e divulgou um vídeo informando que registrava ocorrência na delegacia da Polícia Legislativa Federal.

“Pessoal, eu estou na Delegacia da Polícia Legislativa Federal da Câmara. Eu quero dizer para o filho da p*** que me mandou mensagem aqui me ameaçando de morte, ameaçando a minha família, que aqui não é o deputado que está falando, não. Aqui é o homem. Eu vou te pegar, seu merda. Tá bom? Eu vou te pegar porque ninguém vai ameaçar a minha família e ficar por isso mesmo. Eu vou até o fim para te prender, seu nazista, seu pedófilo”, disse o deputado.

De acordo com nota divulgada pela assessoria do parlamentar, as mensagens foram enviadas por um número desconhecido e continham ameaças, além do compartilhamento indevido de dados pessoais do deputado e de familiares. O conteúdo também fazia referências à pornografia infantil e ao nazismo.

Ainda segundo a nota, todas as medidas legais já estão sendo tomadas para identificar os responsáveis e garantir a rigorosa apuração do caso.

Fausto Jr., que é vice-líder do União Brasil na Câmara Federal, também publicou um vídeo nas redes sociais comentando o episódio e reforçando que confia no trabalho das autoridades para a investigação das ameaças.