Pesquisa Action mostra Omar à frente e 3 empatados tecnicamente no 2º lugar

O senador Omar Aziz (PSD) tem 31% das intenções de votos para governador nas eleições deste ano, segundo pesquisa Action divulgada nesta quarta-feira (20). Maria do Carmo (PL), Roberto Cidade (União Brasil) e David Almeida (Avante) estão tecnicamente empatados, com 21%, 20% e 17%, respectivamente.

Os eleitores que declararam intenção de votar em branco ou anular o voto representam 5%, mesmo percentual dos que afirmaram não saber em quem votar.

A pesquisa, registrada sob o número AM-05601/2026, foi realizada em Manaus e em outros 15 municípios do Amazonas. Entre os dias 11 e 18 de maio, foram entrevistadas 2.100 pessoas com 16 anos ou mais, residentes na zona urbana das cidades pesquisadas. O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,1 pontos percentuais, para mais ou para menos.

No recorte por localização, Omar Aziz aparece com 39% das intenções de voto no interior e 23% em Manaus. Maria do Carmo registra 24% na capital e 19% no interior. Roberto Cidade também tem 24% em Manaus, mas marca 16% nos demais municípios. David Almeida alcança 19% na capital e 16% no interior.

Na rejeição, David Almeida lidera com 31%, seguido por Maria do Carmo, com 24%, Omar Aziz, com 18%, e Roberto Cidade, com 15%. Outros 4% disseram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados, 2% afirmaram rejeitar todos e 5% não souberam responder.

Em Manaus, David Almeida tem rejeição de 33%, enquanto no interior o índice é de 30%. Maria do Carmo registra 22% de rejeição na capital e 26% no interior. Omar Aziz soma 21% em Manaus e 16% nos demais municípios. Roberto Cidade tem 14% de rejeição na capital e 17% no interior.

A Action também divulgou pesquisa espontânea, em que 70% disseram que não sabem em quem votar. Veja: