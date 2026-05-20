Prefeito Nicson Marreira alerta população após clonagem de número de celular

A Prefeitura de Tefé informa à população que o número de celular do prefeito Nicson Marreira foi clonado e está sendo utilizado por criminosos para aplicar golpes por meio de mensagens e possíveis solicitações financeiras.

De acordo com o comunicado divulgado, o prefeito alerta para que ninguém responda mensagens enviadas pelo contato clonado, não compartilhe informações pessoais e não realize transferências bancárias, pagamentos ou qualquer tipo de negociação através do número informado pelos criminosos.

As autoridades competentes já foram acionadas e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para identificar os responsáveis e evitar novos prejuízos.

A orientação é para que a população redobre a atenção e confirme qualquer informação diretamente pelos canais oficiais da Prefeitura de Tefé ou por contatos já conhecidos e confiáveis.

O prefeito agradeceu a compreensão e colaboração de todos neste momento, reforçando que se trata de um golpe virtual e pedindo que o alerta seja compartilhado para evitar que mais pessoas sejam vítimas.