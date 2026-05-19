O deputado federal Saullo Vianna, único membro titular do Amazonas na Comissão Especial sobre o Fim da Escala 6×1 – PEC 221/19, realizará nesta sexta-feira (22) um seminário em Manaus para discutir os impactos da proposta que trata da jornada de trabalho e da qualidade de vida do trabalhador brasileiro.

O encontro acontecerá a partir das 13h30, no Auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), reunindo parlamentares, especialistas e integrantes da Comissão Especial responsável pela análise da proposta no Congresso Nacional.

A PEC 221/19 tem como principal objetivo discutir mudanças na atual escala de trabalho 6×1, modelo em que o trabalhador atua durante seis dias consecutivos com apenas um dia de descanso. O tema vem gerando debates em todo o país sobre direitos trabalhistas, produtividade, saúde mental e qualidade de vida.

Antes do início da reunião, o deputado Saullo Vianna e os integrantes da Comissão Especial concederão entrevista coletiva à imprensa para detalhar os objetivos do seminário e os próximos passos das discussões em torno da proposta.

O evento é aberto ao público e deve reunir representantes de diferentes setores da sociedade interessados no debate sobre as relações de trabalho no Brasil.