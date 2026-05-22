Câmeras usadas por traficantes para monitorar chegada de viaturas da polícia são apreendidas em Manaus

Câmeras usadas por traficantes para monitorar a movimentação de viaturas da polícia foram apreendidas durante uma operação realizada na quinta-feira (21/05), no bairro Tancredo Neves e áreas próximas, na zona Leste de Manaus. Ao todo, 26 equipamentos instalados de forma clandestina foram retirados pelas equipes policiais.

Segundo a polícia, os aparelhos eram utilizados por integrantes do tráfico de drogas para avisar sobre a chegada de viaturas e operações na região, facilitando a fuga de suspeitos e ajudando no controle das áreas dominadas pela facção.

A ação foi realizada por policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), como parte das operações de combate ao crime organizado na capital. Até o momento, não há informações sobre a prisão de suspeitos.