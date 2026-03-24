Klessinha em Tefé? Cantora agita rumores após visita à casa do prefeito e anima expectativa para Festa da Castanha; veja vídeo

A possível vinda da cantora Klessinha para a tradicional Festa da Castanha, no município de Tefé, já movimenta o município e desperta a curiosidade dos fãs

De acordo com informações apuradas pelo Portal Tefé News, a artista esteve recentemente na residência do prefeito Nicson Marreira, onde, em clima descontraído, chegou até a saborear um açaí. A visita, embora informal, foi suficiente para levantar especulações sobre uma possível apresentação da cantora no maior festival da castanha do Amazonas.

“” Ainda não tem nada confirmado ” , disse Marreira ao Diretor do Portal, Fábio Oliveira.

Conhecida por sua energia contagiante e sucessos que embalam o público por onde passa, Klessinha tem ganhado destaque no cenário musical, o que aumentaria ainda mais a visibilidade do evento, tradicionalmente um dos mais aguardados do calendário cultural de Tefé.

Até o momento, a prefeitura não confirmou oficialmente a atração, mas a movimentação nos bastidores e a presença da artista na cidade já são o suficiente para deixar os fãs em alerta.

Será que vem aí Klessinha na Festa da Castanha? A expectativa só aumenta entre os moradores e visitantes que aguardam ansiosos por mais uma edição do festival.

Confira a agenda da artista no Amazonas