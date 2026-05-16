Copa da Floresta: Tefé e Fonte Boa fazem a grande final da região 3 neste sábado(16)

A sexta-feira (16) contou com dois confrontos decisivos que definiram os finalistas regionais. Na primeira partida do dia, Tefé e Uariní entraram em campo às 9h sob forte chuva. Apesar das condições adversas, o árbitro Francisco Mendes autorizou o início da partida devido ao cronograma apertado da competição. Com o gramado pesado, as equipes encontraram dificuldades para criar jogadas, mas Tefé conseguiu abrir o placar aos 22 minutos, após cobrança de pênalti convertida por Enaldo.

Pouco depois do gol, a chuva aumentou e o árbitro decidiu suspender a partida aos 27 minutos por falta de segurança e condições de jogo. Durante a paralisação, a organização identificou um entupimento parcial no sistema de drenagem do estádio, problema solucionado rapidamente pela equipe da Liga de Fonte Boa. Após reunião entre arbitragem, delegado da partida e capitães, o duelo foi retomado às 13h30. Na volta, Uariní reagiu e empatou com Alexander logo aos dois minutos da etapa complementar. Aos 22, Francislázio virou o placar e colocou a equipe momentaneamente na final regional. No entanto, Tefé buscou o empate aos 27 minutos em uma jogada contestada que gerou princípio de tumulto entre as delegações, rapidamente controlado pela arbitragem. O empate em 2 a 2 garantiu a classificação da seleção tefeense.

Na segunda partida da rodada, iniciada às 16h devido ao atraso provocado pela chuva, Fonte Boa confirmou o favoritismo diante da torcida e venceu Alvarães por 3 a 0. A equipe da casa dominou as ações desde o início e abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo com Lucão. Na etapa final, o atacante voltou a marcar aos 12 minutos, ampliando a vantagem fonteboense. Aos 23, Renison “Bebê” fechou o placar e garantiu a festa da torcida local no Van Roy. Com a derrota, Alvarães se despediu da competição.

Agora, Fonte Boa e Tefé se enfrentam neste sábado, às 15h, no Estádio Padre José Van Roy, valendo o título da Região 03 e a vaga na fase final da Copa da Floresta 2026. A expectativa é de estádio lotado, com a torcida fonteboense prometendo grande apoio à seleção da casa. De um lado, Fonte Boa aposta na intensidade e no fator local; do outro, Tefé chega fortalecida pela superação demonstrada ao longo da competição. A decisão promete equilíbrio e fortes emoções até o apito final.