Tio é preso suspeito de estuprar sobrinhas por 10 anos em Beruri

Um homem de 50 anos foi preso na quinta-feira (14), suspeito de estuprar três sobrinhas por 10 anos no município de Beruri, no interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, ele também é investigado por favorecer a exploração sexual das vítimas.

Segundo o delegado Jailton Santos, os abusos começaram há cerca de dez anos e só foram denunciados após a intervenção do Conselho Tutelar. As vítimas decidiram relatar os crimes depois de descobrirem que outras pessoas também já haviam denunciado o homem por estupro.

“O investigado chegou a ser preso em 2025, por outros crimes sexuais cometidos contra a enteada dele, mas foi absolvido e ele então voltou a abusar sexualmente delas”, explicou o delegado.

Conforme Jailton, o modo de agir do homem era marcado por reiteração dos estupros, ameaças físicas e abusos mediante oferta de dinheiro.

“Constatamos ainda que o suspeito teria dito às vítimas que já havia cometido o ato outras vezes, evidenciando o hábito criminoso”, informou.

Foto: Divulgação / PC-AM

Ainda segundo o delegado, o próprio autor chegou a procurar pessoalmente a mãe das vítimas para convencê-la a não denunciar os fatos ao Conselho Tutelar, configurando tentativa de obstruir a investigação.

Após o cumprimento do mandado, o homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e favorecimento da exploração sexual e permanece à disposição da Justiça.