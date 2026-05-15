Suspeitos de abordar idosa que reagiu com sombrinha são detidos em Atalaia do Norte

Dois adolescentes suspeitos de participar da tentativa de assalto contra a auxiliar administrativa Mariana Rodrigues, de 37 anos, foram detidos em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (14) pelo secretário municipal de Segurança Pública, José Auilque Almeida dos Anjos. O caso ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem a vítima reagindo à abordagem com golpes de sombrinha contra um dos criminosos.

A tentativa de assalto ocorreu por volta das 5h da manhã de segunda-feira (11). Nas imagens registradas pelo circuito de segurança, os suspeitos aparecem em uma motocicleta se aproximando da mulher. Um deles desce do veículo e anuncia o assalto, mas a vítima reage imediatamente e utiliza a sombrinha que carregava para afastar o criminoso, que recua diante da reação.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, os adolescentes foram identificados por meio do sistema de videomonitoramento da cidade. Após diligências, os suspeitos foram localizados e encaminhados à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha, onde prestaram depoimento. A Polícia Civil do Amazonas informou que o caso foi investigado e o inquérito encaminhado ao Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Em entrevista, Mariana Rodrigues afirmou que agiu por impulso durante o assalto e relatou ter vivido momentos de medo e tensão. Apesar de não ter sofrido ferimentos físicos, ela disse ainda estar abalada emocionalmente após o ocorrido. A vítima também ressaltou que não recomenda reações em situações semelhantes, destacando que sua atitude foi motivada pelo desespero e pela confiança que possui em sua fé.