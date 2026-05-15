Fim do Defeso Florestal no Amazonas: Ipaam libera extração de madeira a partir de sábado

O setor florestal do Amazonas retoma o ritmo de operações a partir deste sábado (16). O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) confirmou o encerramento do Defeso Florestal 2026 para esta sexta-feira, dia 15, finalizando o ciclo de quatro meses de restrições que visavam a proteção do solo e da biodiversidade durante o rigoroso inverno amazônico.

Com a liberação, as atividades de corte, arraste e transporte de madeira em áreas licenciadas voltam a ser permitidas. A medida, estabelecida pela Portaria Ipaam nº 001/2026, é uma estratégia anual para mitigar danos ambientais em solos saturados pelas chuvas, período em que a floresta se torna tecnicamente mais vulnerável.

Segundo o diretor-presidente do órgão, Gustavo Picanço, a pausa é essencial para o equilíbrio entre produção e preservação.

“A floresta tem o seu tempo, e o defeso existe justamente para respeitar esse período mais delicado provocado pelas chuvas. Agora, as atividades poderão ser retomadas de forma organizada”, ressaltou o gestor.

Nesta retomada, o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) será desbloqueado para novas declarações. Ao todo, 64 Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) estão aptos a operar imediatamente.

A maior concentração de planos liberados está na região sul do estado e na calha do Rio Madeira:

Novo Aripuanã: 9 planos

Manicoré: 8 planos

Lábrea: 7 planos

Humaitá: 7 planos

A analista ambiental e gerente de Controle Florestal do Ipaam, Crystianne Bentes, reforça que apenas empreendimentos sem pendências técnicas e administrativas recebem o sinal verde para o retorno das máquinas.

Como Regularizar a Atividade

O Ipaam lembra que a legalidade da exploração florestal depende de um processo rigoroso de licenciamento. O fluxo básico para o interessado inclui:

Comprovação de Posse: Documentação regular da terra. Solicitação de APAT: Autorização Prévia à Análise Técnica. Apresentação do Plano de Manejo: Avaliação detalhada de inventário florestal e espécies protegidas.

Para conferir os requisitos técnicos completos (itens 3404 a 3405), os usuários devem acessar a aba de serviços no site oficial:www.ipaam.am.gov.br.

Mesmo com a reabertura do calendário de exploração, a fiscalização segue intensificada. A Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) mantém equipes em campo para coibir o transporte irregular e o desmatamento ilegal.