Fim do Defeso Florestal no Amazonas: Ipaam libera extração de madeira a partir de sábado

O setor florestal do Amazonas retoma o ritmo de operações a partir deste sábado (16). O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) confirmou o encerramento do Defeso Florestal 2026 para esta sexta-feira, dia 15, finalizando o ciclo de quatro meses de restrições que visavam a proteção do solo e da biodiversidade durante o rigoroso inverno amazônico.
Com a liberação, as atividades de corte, arraste e transporte de madeira em áreas licenciadas voltam a ser permitidas. A medida, estabelecida pela Portaria Ipaam nº 001/2026, é uma estratégia anual para mitigar danos ambientais em solos saturados pelas chuvas, período em que a floresta se torna tecnicamente mais vulnerável.
Segundo o diretor-presidente do órgão, Gustavo Picanço, a pausa é essencial para o equilíbrio entre produção e preservação.
“A floresta tem o seu tempo, e o defeso existe justamente para respeitar esse período mais delicado provocado pelas chuvas. Agora, as atividades poderão ser retomadas de forma organizada”, ressaltou o gestor.
Nesta retomada, o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) será desbloqueado para novas declarações. Ao todo, 64 Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) estão aptos a operar imediatamente.
A maior concentração de planos liberados está na região sul do estado e na calha do Rio Madeira:
- Novo Aripuanã: 9 planos
- Manicoré: 8 planos
- Lábrea: 7 planos
- Humaitá: 7 planos
A analista ambiental e gerente de Controle Florestal do Ipaam, Crystianne Bentes, reforça que apenas empreendimentos sem pendências técnicas e administrativas recebem o sinal verde para o retorno das máquinas.
Como Regularizar a Atividade
O Ipaam lembra que a legalidade da exploração florestal depende de um processo rigoroso de licenciamento. O fluxo básico para o interessado inclui:
- Comprovação de Posse: Documentação regular da terra.
- Solicitação de APAT: Autorização Prévia à Análise Técnica.
- Apresentação do Plano de Manejo: Avaliação detalhada de inventário florestal e espécies protegidas.
Para conferir os requisitos técnicos completos (itens 3404 a 3405), os usuários devem acessar a aba de serviços no site oficial:www.ipaam.am.gov.br.
Mesmo com a reabertura do calendário de exploração, a fiscalização segue intensificada. A Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) mantém equipes em campo para coibir o transporte irregular e o desmatamento ilegal.
- Denúncias: A população pode colaborar enviando informações para o canal de atendimento via WhatsApp: (92) 98557-9454.