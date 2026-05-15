Perseguição policial termina com 5 pessoas presas com produtos furtados de loja em Itacoatiara

Uma perseguição policial terminou com cinco pessoas presas no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. O grupo é suspeito de furtar produtos de uma loja e foi encontrado com carro recheado de mercadoria.

Segundo a polícia, a ocorrência começou após uma denúncia de furto em uma loja localizada no cruzamento das ruas Armindo Auzier e Adolfo Olímpio. Imagens de câmeras de segurança ajudaram os policiais a identificar os suspeitos, entre eles duas mulheres.

A polícia localizou os suspeitos que estavam passeando com o carro usado a ação criminosa. Houve perseguição, mas logo eles foram encurralados pelos militares. Dentro do veículo, a polícia encontrou celulares, perfumes, cosméticos, roupas, tênis, óculos, joias, suplementos alimentares e motores estacionários, sendo um deles avaliado em mais de R$ 1 mil.

O grupo foi encaminhado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, onde permanece à disposição da Justiça junto com o material apreendido.