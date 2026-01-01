Fé, música e união marcam o 12º Réveillon Gospel em Tefé; confira

A Praça Remanso do Boto, no município de Tefé, no interior do Amazonas, foi palco de uma grande manifestação de fé e celebração nos dias 28 e 29, com a realização do Festival Heranças em conjunto com o 12º Réveillon Gospel. O evento reuniu uma multidão de fiéis de diferentes denominações cristãs, consolidando-se como um dos momentos mais marcantes do calendário religioso e cultural da cidade.

Promovidas pelo grupo Caravana de Levitas, com apoio da Prefeitura Municipal de Tefé, as festividades tiveram como principal objetivo fortalecer a integração entre as comunidades religiosas, promovendo a comunhão e a harmonia por meio da música gospel. Durante os dois dias, o público vivenciou uma atmosfera de adoração, marcada por mensagens de esperança, louvor e espiritualidade.

A programação contou com apresentações de bandas locais e grupos da região, que demonstraram a força e a diversidade da música cristã produzida no Amazonas. Um dos pontos altos do evento foi a apresentação da atração nacional Jairo Bonfim, que emocionou o público ao interpretar grandes hinos gospel, conduzindo os presentes a momentos de profunda adoração e entrega espiritual.

O grande público presente e a organização elogiada reafirmam o Réveillon Gospel de Tefé como um evento consolidado, que vai além da celebração de fim de ano, fortalecendo valores de fé, união e cultura, e reforçando sua importância para a identidade religiosa do município.