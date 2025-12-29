Filho é preso por ameaçar a mãe com um terçado dentro de casa em Juruá

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (26), em Juruá, no interior do Amazonas, após descumprir medida protetiva e ameaçar a própria mãe, de 50 anos. O caso ocorreu dentro da residência da vítima, no bairro Tancredo Neves, e resultou na conversão da prisão em preventiva após audiência de custódia.

Segundo informações da 70ª Delegacia Interativa de Polícia do município, o suspeito já era alvo de uma medida judicial que o proibia de se aproximar da mãe devido a ameaças recorrentes. Mesmo assim, ele voltou à casa da vítima portando um terçado, conhecido como facão, o que motivou a prisão imediata.

A ocorrência foi registrada após denúncias de violência doméstica, que levaram as equipes de segurança até o local. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas e da Guarda Civil Municipal.

De acordo com o delegado Célio Lima, responsável pelo caso, o homem possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, o que agravou a situação e reforçou a necessidade da prisão preventiva.

O suspeito responderá pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, permanecendo à disposição da Justiça.

