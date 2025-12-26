Fuga de presídio em Maués: veja quem são os detentos foragidos

A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap) confirmou, nesta quinta-feira (25), a identidade dos 14 detentos que fugiram da Unidade Prisional de Maués na véspera de Natal, ou seja, na quarta-feira (24). Além disso, entre os foragidos há presos com antecedentes por crimes como roubo, homicídio e tráfico de drogas. Até o momento, no entanto, apenas dois foram recapturados.
Como ocorreu a fuga na véspera de Natal
De acordo com a Seap, a fuga ocorreu durante o banho de sol, mais precisamente no período da manhã, depois que os detentos conseguiram serrar uma grade de proteção localizada no pátio da unidade. Em seguida, os presos aproveitaram a abertura e deixaram o local sem serem contidos.
Identidade dos detentos foragidos
Segundo a secretaria, os fugitivos são:
- Alberte da Silva Sarrae
- Ener Ferreira Mendonça
- Rodrigo do Carmo Tavares
- Vitor Gabriel Gonçalves Pantoja
- Robert William Gonçalves Pantoja
- Victor Hugo e Silva Moreira
- Breno Leão da Silva
- Dioncemar de Oliveira Rodrigues
- Uily Cardoso Pereira
- Cristian Douglas Barão de Lima
- Luiz Prestes Caldeira Neto
- Kerlisson de Oliveira Rodrigues
- Henrique Bernardo de Azevedo Mendonça
- Clenilson Soares Gama
Recapturas realizadas
Na noite de quinta-feira (25), agentes recapturaram o segundo dos 14 detentos que fugiram em massa da unidade prisional em Maués. Com isso, o número de foragidos caiu para 12. Antes disso, ainda na quinta-feira (25), as equipes já haviam recapturado Ener Ferreira Mendonça.
Situação da unidade prisional
Por fim, a Seap informou que a unidade prisional foi inaugurada no primeiro semestre deste ano. Atualmente, o presídio tem capacidade para 100 internos. Além disso, funciona como unidade regional e abriga detentos de Maués e de outros seis municípios da região do Baixo Amazonas.