Governador Wilson Lima visita Tefé nesta sexta-feira (21) para anunciar obras e benefícios à população

O governador do Amazonas, Wilson Lima, visita o município de Tefé nesta sexta-feira, (21), a partir das 16h, para anunciar um conjunto de obras e benefícios voltados à infraestrutura, ao setor social e à educação. A agenda integra uma série de ações do Governo do Estado no interior, com foco na melhoria da qualidade de vida da população tefeense.

Entre os principais anúncios da visita está o avanço de obras de infraestrutura aguardadas pelos moradores, como o asfaltamento do bairro Abial e a pavimentação da Estrada das Missões, duas intervenções consideradas essenciais para garantir mobilidade, segurança e desenvolvimento urbano.

Na área social e do setor primário, o governador fará a entrega de kits produtivos e sociais, incluindo cestas básicas e benefícios destinados a trabalhadores e famílias em situação de vulnerabilidade.

A educação também terá destaque na agenda. Wilson Lima entregará novos Cartões Auxílio Estadual aos estudantes do Ceti Francisco Hélio Bezerra Bessa, fortalecendo o apoio às famílias e incentivando a permanência dos alunos na escola.

A visita contará com a presença do prefeito de Tefé, Nicson Marreira, que tem atuado diretamente nas tratativas com o Governo do Estado para garantir novos investimentos ao município. Marreira acompanha de perto as demandas locais e reforça a importância da parceria institucional para trazer mais obras, programas e melhorias para a cidade.

A agenda conjunta reforça o compromisso do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Tefé em ampliar ações, atender necessidades urgentes e promover avanços estruturais para a população.