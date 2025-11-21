Líder evangélico é preso suspeito de estuprar adolescente em acampamento em Coari

Um líder evangélico de 25 anos foi preso, na quarta-feira (19), suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos durante um acampamento no município de Coari, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, o crime ocorreu no mês de outubro, quando a vítima participava de um acampamento da igreja evangélica onde o indivíduo era um dos líderes e lecionava para adolescentes.

“O autor se aproveitou do momento que a adoelscente estava sozinha no local e praticou o crime. No dia seguinte, os familiares dela perceberam que ela aparentava não estar bem de saúde e a levaram até um posto, onde foi verificado que ela estava com várias lesões nas partes intimas”, contou o delegado.

Segundo o delegado, de imediato a vítima foi encaminhada ao hospital de Coari, onde foi verificada a prática do estupro de vulnerável.

“Durante as investigações constatamos que o indivíduo observava a adolescente desde que ela tinha 10 anos. Diante dos fatos, foi representada pela prisão preventiva dele e o mandado foi cumprido no bairro Duque de Caxias, no município”, falou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.