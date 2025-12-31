Homem de 60 anos é preso após ser flagrado em vídeo praticando zoofilia em Itapiranga

Um homem de 60 anos foi preso após ser flagrado em vídeo praticando zoofilia contra uma cadela, no município de Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus. A prisão preventiva foi cumprida na segunda-feira (29/12) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, o animal não pertencia ao investigado. As diligências tiveram início no dia 16 de dezembro, após a polícia tomar conhecimento da circulação de um vídeo que registrava o crime.

“Assim que recebemos a denúncia, iniciamos os trabalhos para identificar o autor e esclarecer o caso. Diante da gravidade do ato, representamos pela prisão preventiva, já que se trata de um crime covarde que não será tolerado pelas autoridades locais”, afirmou o delegado.

Ainda segundo Aldiney Nogueira, o mandado foi cumprido quando o homem se apresentou espontaneamente na delegacia, acompanhado de um advogado, após saber que estava sendo procurado pela Polícia Civil.

O delegado ressaltou que a pena para o crime de maus-tratos a animais varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa, destacando que a legislação vem sendo aplicada com maior rigor para coibir esse tipo de crime.

O homem já passou por audiência de custódia e permanece preso, à disposição da Justiça.