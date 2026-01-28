Homem é preso com droga em embarcação no porto de Tefé durante operação da policia

Na tarde desta terça-feira (27), policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar de Tefé (3º BPM/“Batalhão Solimões”) prenderam um homem suspeito de envolvimento com tráfico de drogas no porto da cidade, no interior do Amazonas.

De acordo com a PM, a guarnição recebeu uma denúncia informando sobre uma possível ocorrência dentro de uma embarcação atracada no porto. Imediatamente, a equipe se deslocou até o local para averiguação.

Ao chegar ao barco, os policiais entraram em contato com o gerente da embarcação, que apresentou imagens do circuito interno de segurança. Nas gravações, o suspeito aparecia carregando uma mochila azul. Ainda segundo as imagens, ele teria deixado o objeto em um balde de lixo localizado na parte traseira do barco.

Durante a verificação, os militares encontraram dentro da mochila 12 invólucros de uma substância supostamente entorpecente, conhecida como skank. Todo o material foi apreendido.

O suspeito, juntamente com a mochila e a droga, foi conduzido ao 5º Distrito Regional de Tefé (5º DRT), onde o material passou por conferência na presença da autoridade policial de plantão. O caso foi registrado e segue sob investigação para a adoção das medidas legais cabíveis.

Materiais apreendidos:

12 invólucros de substância entorpecente (skank)

A Polícia Militar reforça que ações como essa fazem parte do combate ao tráfico de drogas na região e do trabalho contínuo para garantir a segurança da população.