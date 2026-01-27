Homem é preso por ameaçar ex-companheira e familiares em Carauari

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (26) por ameaçar e praticar violência psicológica contra a ex-companheira, de 32 anos, e as irmãs dela, de 18 e 22 anos, no município de Carauari, interior do Amazonas.

Denúncia e investigação

A delegada Renata Viana explicou que a polícia recebeu a denúncia das vítimas na tarde de segunda-feira. Elas moram na comunidade Taquara Grande, zona rural de Carauari. Imediatamente, as equipes iniciaram a investigação.

“As vítimas relataram que o agressor, que também usa drogas, ameaçou-as com um terçado por não aceitar o fim do relacionamento. Além disso, as irmãs estavam com medo, pois a situação se tornou insustentável”, disse a delegada.

Ação da polícia

Após as ameaças, o suspeito se deslocou para a zona urbana do município. Equipes da Polícia Civil e Militar iniciaram buscas nos portos da cidade. Com apoio de câmeras de monitoramento, localizaram o homem no porto principal de Carauari e o prenderam em flagrante.

Durante a oitiva, a mulher relatou ter sofrido agressões físicas e verbais por vários anos. Além disso, testemunhas contaram que o suspeito chegou a colocar uma faca no pescoço dela e de uma filha.

Segundo a delegada, a vítima não denunciava por medo, já que o agressor afirmava que iria matá-la ao sair da prisão. No entanto, a polícia agora conseguiu encerrar esse ciclo de violência.

Procedimentos e Justiça

O homem responderá por ameaça e violência psicológica no âmbito da violência doméstica. Em seguida, ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.