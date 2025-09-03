Inscrições abertas: Assembleia Legislativa do Amazonas oferece 100 vagas em novo concurso; veja detalhes

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) começam na próxima quarta-feira (10). O processo seletivo será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e oferece 100 vagas imediatas, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 263 vagas para cadastro reserva.
O último concurso público da Aleam ocorreu em 2011, organizado pelo Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), com oferta de 132 vagas para Procurador, Analista de Controle, Analista Legislativo e Agente Legislativo.
Como se inscrever?
Os interessados poderão se inscrever até 13 de outubro pelo site da FGV ou presencialmente na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
As provas estão previstas para o dia 14 de dezembro, em dois turnos: manhã (8h às 12h ou 13h) e tarde (15h às 18h ou 19h). O conteúdo programático e os requisitos para cada cargo estão disponíveis no edital.
Vagas do Concurso
Analista de Controle
Assessor Jurídico
Procurador
Administrador
Analista de Redes e Comunicação de Dados
Analista de Sistema
Assistente Social
Bibliotecário
Cientista Político
Contador
Designer Gráfico
Economista
Educador Físico
Engenheiro Civil
Engenheiro Eletricista
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Historiador
Intérprete de Libras e Sinais
Jornalista
Médico (Ginecologista, Cardiologista, Urologista, Endocrinologista e Clínico Geral)
Odontólogo
Pedagogo
Psicólogo
Programador
Redator
Assistente Técnico Administrativo
Cinegrafista
Produtor de Imagem
Editor
Fotógrafo
Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores
Técnico em Produção Audiovisual
Técnico de Manutenção de Computadores
Técnico de Rede
A relação completa com a quantidade de vagas por cargo consta no edital elaborado pela FGV, publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Legislativo e no site da instituição.
O conteúdo programático das provas, bem como os requisitos de cada cargo, também está disponível no edital.
Taxas de inscrição
- Agente Legislativo (nível médio): R$ 82;
- Analista Legislativo (nível superior): R$ 110;
- Assessor Jurídico: R$ 180;
- Analista de Controle: R$ 230;
- Procurador: R$ 285.
O edital prevê hipóteses de isenção para:
- Pessoas com renda mensal de até três salários mínimos ou desempregadas;
- Quem prestou serviços à Justiça Eleitoral;
- Quem atuou no Tribunal do Júri;
- Doadores de sangue;
- Doadores de órgãos (rins, parte do pulmão, fígado ou medula óssea);
- Doadoras de leite materno;
- Pessoas com deficiência.
Comissão organizadora
A Assembleia Legislativa nomeou comissão especial para acompanhar todas as fases do concurso, composta por Sara Oliveira Cervantes (Procuradoria de Pessoal da Aleam), presidente; Elielson Silva de Lima, vice-presidente; além de Robson Togni (diretor de Recursos Humanos) e os servidores Rosemeire Braga e Fábio Nascimento.
*Com informações G1