Inscrições abertas: Assembleia Legislativa do Amazonas oferece 100 vagas em novo concurso; veja detalhes

Os interessados poderão se inscrever até 13 de outubro pelo site da FGV
Os interessados poderão se inscrever até 13 de outubro pelo site da FGV - Foto: Aleam

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) começam na próxima quarta-feira (10). O processo seletivo será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e oferece 100 vagas imediatas, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 263 vagas para cadastro reserva.

O último concurso público da Aleam ocorreu em 2011, organizado pelo Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE), com oferta de 132 vagas para Procurador, Analista de Controle, Analista Legislativo e Agente Legislativo.

Como se inscrever?

Os interessados poderão se inscrever até 13 de outubro pelo site da FGV ou presencialmente na Escola do Legislativo Senador José Lindoso, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

As provas estão previstas para o dia 14 de dezembro, em dois turnos: manhã (8h às 12h ou 13h) e tarde (15h às 18h ou 19h). O conteúdo programático e os requisitos para cada cargo estão disponíveis no edital.

Vagas do Concurso

  • Analista de Controle

  • Assessor Jurídico

  • Procurador

  • Administrador

  • Analista de Redes e Comunicação de Dados

  • Analista de Sistema

  • Assistente Social

  • Bibliotecário

  • Cientista Político

  • Contador

  • Designer Gráfico

  • Economista

  • Educador Físico

  • Engenheiro Civil

  • Engenheiro Eletricista

  • Enfermeiro

  • Fisioterapeuta

  • Historiador

  • Intérprete de Libras e Sinais

  • Jornalista

  • Médico (Ginecologista, Cardiologista, Urologista, Endocrinologista e Clínico Geral)

  • Odontólogo

  • Pedagogo

  • Psicólogo

  • Programador

  • Redator

  • Assistente Técnico Administrativo

  • Cinegrafista

  • Produtor de Imagem

  • Editor

  • Fotógrafo

  • Técnico de Apoio ao Usuário de Computadores

  • Técnico em Produção Audiovisual

  • Técnico de Manutenção de Computadores

  • Técnico de Rede

A relação completa com a quantidade de vagas por cargo consta no edital elaborado pela FGV, publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Legislativo e no site da instituição.

O conteúdo programático das provas, bem como os requisitos de cada cargo, também está disponível no edital.

Taxas de inscrição

  • Agente Legislativo (nível médio): R$ 82;
  • Analista Legislativo (nível superior): R$ 110;
  • Assessor Jurídico: R$ 180;
  • Analista de Controle: R$ 230;
  • Procurador: R$ 285.

O edital prevê hipóteses de isenção para:

  • Pessoas com renda mensal de até três salários mínimos ou desempregadas;
  • Quem prestou serviços à Justiça Eleitoral;
  • Quem atuou no Tribunal do Júri;
  • Doadores de sangue;
  • Doadores de órgãos (rins, parte do pulmão, fígado ou medula óssea);
  • Doadoras de leite materno;
  • Pessoas com deficiência.

 

Comissão organizadora

 

A Assembleia Legislativa nomeou comissão especial para acompanhar todas as fases do concurso, composta por Sara Oliveira Cervantes (Procuradoria de Pessoal da Aleam), presidente; Elielson Silva de Lima, vice-presidente; além de Robson Togni (diretor de Recursos Humanos) e os servidores Rosemeire Braga e Fábio Nascimento.

*Com informações G1

