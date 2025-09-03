Inscrições abertas: Assembleia Legislativa do Amazonas oferece 100 vagas em novo concurso; veja detalhes

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) começam na próxima quarta-feira (10). O processo seletivo será organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e oferece 100 vagas imediatas, sendo 60 para cargos de nível superior e 40 para nível médio, além de 263 vagas para cadastro reserva.