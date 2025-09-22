Jovem é preso após tentar matar padrasto a facadas em Juruá, no AM

Um jovem de 25 anos foi preso em flagrante no sábado (20) no município de Juruá, interior do Amazonas. Ele é suspeito de tentar matar o padrasto, de 42 anos, que foi esfaqueado durante a madrugada.

Segundo o delegado Célio Lima, a vítima convive em união estável com a mãe do agressor há nove anos. Na noite do crime, o casal foi dormir por volta das 22h. Durante a madrugada, o enteado chegou à casa e bateu na porta, sendo recebido pela mãe.

A mulher pediu que a vítima levasse o filho de motocicleta a um destino não informado. Inicialmente, ele recusou, mas acabou aceitando após insistência.

“No momento em que a vítima se sentou em sua motocicleta, o autor se aproximou e desferiu golpes de faca, atingindo-a quatro vezes, duas na cabeça e duas na região da escápula esquerda, além de outras investidas que não tiveram êxito porque a vítima conseguiu se esquivar e se defender”, explicou o delegado.

Procedimentos

Após o ataque, o autor fugiu, mas foi preso pelas forças policiais. A vítima foi socorrida e levada a um hospital para atendimento médico. Segundo a polícia, havia desavenças familiares entre os envolvidos.

O homem foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Ele passará por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria