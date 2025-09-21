Copa da Floresta: Fonte Boa e Anori empatam no jogo de ida da semifinal

Fonte Boa e Anori abriram a disputa por uma vaga na final da Copa da Floresta 2025 neste sábado (20/09), no Estádio Municipal Padre José Vanroy. Em um jogo equilibrado, as equipes empataram em 1 a 1 e deixaram a definição da vaga para a partida de volta.

O jogo

O primeiro tempo começou movimentado, com as duas seleções criando chances claras. Aos 10 minutos, Churrasco, abriu o placar para Fonte Boa. A resposta de Anori veio ainda na primeira etapa: aos 25 minutos, Jerrison, camisa 10, deixou tudo igual.

A partida foi marcada por muita concentração, disputas acirradas e equilíbrio do início ao fim. Apesar das tentativas de ambos os lados, o placar não se alterou no segundo tempo.

Panorama e próxima partida

Com o empate, nenhuma das seleções leva vantagem para o duelo de volta. A decisão da vaga na grande final da Copa da Floresta 2025 acontecerá no próximo sábado (27/09), em Anori. Quem vencer avança para a grande final. Em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis.

