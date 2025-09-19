Polícia Militar apreende 5kg de drogas em flutuante no Lago de Tefé

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do 3° Batalhão do Solimões (3° BPM), realizou na quinta-feira (18) uma operação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas em um flutuante no Lago de Tefé.

De acordo com o relatório do 3° BPM, os policiais receberam uma denúncia anônima pelo 190 informando que o estabelecimento, que funciona como tornearia, estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes. Durante a abordagem, o proprietário do local, identificado como E. B. C., de 41 anos, vulgo “Secreta”, residente na Colônia Ventura, confirmou a denúncia.

Na ação, foram apreendidos quatro tabletes de Skunk, totalizando aproximadamente 5 kg, além de R$ 450 em espécie e um aparelho celular. O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 5° Distrito Policial de Tefé (5° DPCT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

O comandante do 3° BPM, Major André Rocha, destacou a importância da denúncia da população e do trabalho de fiscalização contínua. “A participação da comunidade é fundamental para o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em nossa região. Esta operação demonstra nosso compromisso com a segurança pública em Tefé”, afirmou.

A Polícia Militar reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 190, contribuindo para a proteção da sociedade e a repressão de atividades ilícitas.