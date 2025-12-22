PF instala duas novas delegacias no Amazonas: em Humaitá e Tefé

Duas novas delegacias da Polícia Federal serão instaladas no Amazonas: uma em Humaitá e outra em Tefé. As unidades foram definidas na Portaria MJSP nº 1.112, de 19/12/2025, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22).

As duas cidades foram escolhidas por sua estratégia geográfica no estado. Segundo a PF, no sul do Amazonas a atuação federal é essencial no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao contrabando e, sobretudo, aos crimes ambientais como a exploração ilegal de madeira, a caça de animais silvestres e o garimpo clandestino.

A nova unidade de Humaitá contará com um chefe de delegacia e pelo menos cinco subchefias. Na unidade de Tefé, situada em uma área estratégica do Médio Solimões, será estruturada com um chefe de delegacia e seis subchefias.

Com as duas delegacias a PF amplia as operações no Amazonas no enfrentamento do crime organizado e na proteção do meio ambiente.

*Com informações da assessoria