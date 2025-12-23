Bebê é achado em situação de abandono e maus-tratos em Presidente Figueiredo, no AM

Um bebê de 1 ano e 7 meses foi resgatado após ser encontrado abandonado dentro de uma casa na zona rural do município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, na noite de domingo (21).

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos denunciaram a situação. Ao chegar ao local, a equipe confirmou o abandono e acionou o Conselho Tutelar para os procedimentos legais.

A criança apresentava sinais de maus-tratos e estava suja de fezes e urina. Até o momento, não há informações sobre a prisão dos responsáveis.

Fonte: Em Tempo