Prefeitura de Tefé realiza ações Natal Solidário e Natal: Um Sonho de Criança e beneficia milhares de famílias

Neste domingo (21), a Prefeitura Municipal de Tefé promoveu duas grandes ações sociais que marcaram o período natalino no município: o Natal Solidário e o Natal: Um Sonho de Criança. As iniciativas levaram alimento, esperança e alegria a milhares de famílias da sede e do interior, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o cuidado social e a inclusão.

Por meio do Natal Solidário, foram distribuídas cerca de 25 mil cestas básicas, contemplando famílias da zona urbana, comunidades rurais e ribeirinhas. A ação foi planejada com antecedência, garantindo logística, organização e alcance às localidades mais distantes, especialmente neste período de fim de ano.

Já o Natal: Um Sonho de Criança proporcionou momentos de emoção e felicidade com a entrega de 25 mil brinquedos, beneficiando crianças do município. A ação reforça a importância de preservar o espírito natalino, garantindo que mais crianças possam vivenciar a magia do Natal com dignidade e alegria.

O evento contou com a presença do prefeito Nicson Marreira, vereadores do município e do deputado Adail Filho, além do apoio fundamental das secretarias municipais e do Exército Brasileiro, que contribuíram diretamente para a organização, segurança e execução das entregas.

Além das cestas e brinquedos, a programação também incluiu a disponibilização de produtos agrícolas destinados às comunidades, fortalecendo a agricultura familiar e garantindo mais alimento na mesa das famílias.

Representando as comunidades atendidas, o presidente da comunidade Bacuri destacou a importância da ação.

“Agradeço ao prefeito por lembrar não só da nossa comunidade, mas de tantas outras que precisam desse apoio”, ressaltou.

A emoção também marcou o depoimento das mães presentes. Jayne Bandeira, uma das beneficiadas, agradeceu pela iniciativa.

“Obrigada, prefeito. Meu filho vai receber o brinquedo que ele tanto queria. Obrigada pela ajuda”, afirmou.

A grande participação da população tefeense, que compareceu em peso ao local do evento, demonstra a importância e o alcance das ações promovidas pela Prefeitura. Mais do que entregas, o Natal Solidário e o Natal: Um Sonho de Criança representaram cuidado, respeito e compromisso com quem mais precisa.

A gestão municipal reforça que seguirá trabalhando para fortalecer políticas públicas voltadas ao bem-estar social, garantindo que ações como essas continuem transformando a realidade das famílias de Tefé.

